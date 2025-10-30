БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Първата в света трансплантация на белодробна артерия извършиха в Рим

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След като на пациента е отстранен целият ляв бял дроб, е била инфилтрирана неоплазма в белодробната артерия

Първата в света трансплантация на белодробна артерия извършиха в Рим
Снимка: pexels.com/
Лекари от римската болница „Сант' Андреа“ извършиха първа по рода си в световен мащаб трансплантация на белодробна артерия на пациент на 70-годишна възраст с рак на белите дробове, предаде италианската агенция АНСА.

След като на пациента е отстранен целият ляв бял дроб, е била инфилтрирана неоплазма в белодробната артерия.

От болницата съобщават, че операцията, идеята за която е била на двама млади гръдни хирурзи - Сесилия Мена и Беатрис Трабалца Маринучи, е била извършена на 17 юли.

Тя е дело на екип, ръководен от Ерино Рендина, директор на гръдната хирургия в „Сант' Андреа“ и декан на Факултета по медицина и психология в римския университет „Сапиенца“.

Донорската артерия е взета от Барселона, където е била криоконсервирана.

#белодробна артерия #рим #трансплантация

