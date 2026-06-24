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Първи член на семейство Асад застана пред съда в Сирия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:02 мин.
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първи член семейство асад застана съда сирия
Снимка: БТА
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Делото срещу Уасим Асад, братовчед на бившия сирийски президент Башар Асад, започна днес в Съдебната палата в Дамаск. Така той става първият член на семейство Асад, съден в Сирия след падането на режима, предаде ДПА.

Уасим Асад е обвинен в организирането на въоръжени формирования, наркотрафик, отвличане и изнудване. Сирийски адвокати и наблюдатели оценяват процеса като изключително важен.

В момента в Сирия се водят съдебни производства срещу длъжностни лица от правителството на Асад. Миналия месец бе даден ход на делото срещу друг братовчед на Асад – Атеф Наджиб, който е бивш началник на Управлението за политическа сигурност в южния град Дараа и е обвинен в престъпления срещу сирийския народ, включващи "систематични масови убийства" и произволни арести.

Предполага се, че Уасим Асад години наред е бил централна фигура в ръководените от правителството на Асад криминални и паравоенни мрежи и че е изиграл ключова роля в жестокото смазване на опозицията. Според международни следователи Уасим Асад е бил и един от най-влиятелните организатори на многомилиардната международна търговия със синтетичния стимулант каптагон, заради което САЩ и ЕС му наложиха тежки санкции.

Сирийският адвокат Тарек Абдула каза пред ДПА, че присъствието на представители на правозащитни организации и други наблюдатели в съдебната зала демонстрира прозрачността и законността на съдебното производство.

Въпреки това Абдула посочи, че по искане на свидетели Министерството на правосъдието е забранило прякото излъчване от съдебната зала, за да се гарантира тяхната сигурност.

#Сирия след Асад #Сирия #съд

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