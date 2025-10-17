БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Първи финал за Елизара Янева на двойки на турнир от ITF

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
18-годишната тенисистка спечели българското дерби срещу Росица Денчева.

Елизара Янева
Снимка: Димитър Вельов
Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си на финал на двойки в турнирите на Международната федерация по тенис ITF при жените.

Българката и сръбкинята Аня Станкович победиха водачките в схемата Росица Денчева (България) и Лиза Заар (Швеция) с 6:2, 6:2 на полуфиналите на надпреварата на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Така в спора за трофея утре поставеният под №4 тандем ще срещне представителките на домакините Елеонора Алвизи и Гая Мадуци.

За 18-годишната Янева и за Станкович това беше втори мач за деня от надпреварата при дуетите, след като по-рано следобед те елиминираха други италианки Франческа Гандолфи и Анджелика Сара също с 6:2, 6:2.

Денчева и Заар пък достигнаха без игра до полуфиналите след отказване Галатеа Феро и Свева Пиерони (Италия).

