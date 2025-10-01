БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

Първи работен ден на депутатите за тази седмица

Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Изслушват четирима министри от кабинета "Желязков"

реакцията държавата пожарите скара депутатите
Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица. За днес е предвидено изслушване на четирима министри от кабинета в комисиите по социална политика, енергетика, регионална политика и образование.

Министрите Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев ще отговарят на въпроси по актуални теми.

Парламентът ще гласува тази седмица на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и промените в Закона за управление на отпадъците.

Депутатите ще решат още дали да създадат временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на така наречения хотел с водопада, свързван със съпругата на премиера Росен Желязков.

Предстои и първо гласуване на законопроекта за хазарта.

Очаква се депутатите да гласуват на първо четене още промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, промените за Държавна агенция "Национална сигурност", промените в Закона за специалните разузнавателни средства, както и промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване".

# Народно събрание #министри #изслушване #кворум #Парламент #депутати

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Силно земетресение с магнитуд 6.9 по Рихтер удари Филипините и взе 5 жертви
Силно земетресение с магнитуд 6.9 по Рихтер удари Филипините и взе...
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация" Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация" Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация"
Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора
Делян Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на ИА "Автомобилна администрация" Делян Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на ИА "Автомобилна администрация"
Девет души са пострадали при катастрофа между бус с спрял тир в София
У нас
У нас
У нас
Общество
У нас
У нас
По света
У нас
