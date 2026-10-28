Първият международен лагер по ръгби събира 50 деца в Костинброд

От 31 октомври до 2 ноември 2026 г. на стадион „Белица“ в Костинброд ще се проведе международен лагер по ръгби за деца до 15-годишна възраст.

Гости ще бъдат състезатели и треньори от Кавалиери ръгби (Kavalieri Rugby Academy) от Малта. В съобщението на организаторите тя е представена като най-голямата ръгби академия на Малта, която ще доведе и треньори на високо европейско ниво.

В лагера ще участват и представители на Ръгби Перник и РК НСА „Васил Левски“. Очакваният брой състезатели е 50.

В тренировките ще се включат петима специалисти от Малта и четирима от родните клубове от Костинброд, Перник, София и Пловдив.

"Скъпи приятели, С огромна радост ви съобщаваме, че през последния уикенд на този месец ще сме домакини на нещо ИСТОРИЧЕСКО! За пръв път в град Костинброд ще се състои международен лагер по ръгби за деца до 15-годишна възраст.

Гости ще ни бъдат най-голямата академия на Малта по ръгби Kavallieri Rugby Academy, която освен състезатели ще доведат и треньори на ВИСОКО ЕВРОПЕЙСКО НИВО. Това нямаше да бъде възможно без подкрепата и съвместната ни работа с Община Костинброд.

Заповядайте, нека заедно превърнем уикенда в истински ръгби празник!", написаха от Ръгби клуб Костинброд в профила си в социалните мрежи.