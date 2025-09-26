Първо ски спускане от Еверест без бутилки

Полякът Анджей Баргел стана първият човек, който изкачи Еверест без кислород и слезе със ски

37-годишният ски алпинист Анджей Баргел направи нещо, което досега никой не е успявал: изкачи Еверест без бутилки с кислород и след това се спусна със ски от върха чак до края на снега след ледопада Кхумбу.

На 22 септември, след 16 часа катерене в „зоната на смъртта“ (над 8000 м), Баргел стигна върха и веднага щракна ските си, за да започне историческото спускане по Южното седло. До Лагер II стигна чак през нощта – изкачването се забави и беше твърде рисковано да продължи в тъмното.

На следващия ден той премина и през страховития ледопад Кхумбу, като брат му Бартек управляваше дрон, за да го насочва по трудния маршрут. В крайна сметка Баргел стигна Базовия лагер и влезе в историята като първия човек, изкачил и слязъл от Еверест без кислородни бутилки – и то на ски.