БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата...
Чете се за: 03:52 мин.
Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие
Чете се за: 01:00 мин.
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:25 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

Първо златно отличие за България от световното първенство за спортисти със синдром на Даун

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави.

Николай Тодоров
Снимка: БТА
Слушай новината

България вече има първи златен медал от световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София, което започна днес.

При юношите младша възраст в спортната гимнастика Николай Тодоров е световен шампион в многобоя. Той има сбор от 22.100 точки, след като получи оценки 12.600 на земя и 9.500 на успоредка.

Сребърно отличие завоюва Радослав Тончев с 11.700 точки, които участва само със съчетание на земна гимнастика.

При мъжете българите Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов спечелиха бронзов медал отборно, а Костадинов се нареди четвърти в многобоя при мъжете в турнира по спортна гимнастика.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

Свързани статии:

Емилиян Костадинов с бронз отборно и четвърто място в многобоя по гимнастика за спортисти със синдром на Даун
Емилиян Костадинов с бронз отборно и четвърто място в многобоя по гимнастика за спортисти със синдром на Даун
България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини...
Чете се за: 02:10 мин.
Радена Ангелова завърши четвърта в многобоя на световното първенство за спортисти със синдром на Даун
Радена Ангелова завърши четвърта в многобоя на световното първенство за спортисти със синдром на Даун
В първенството участват близо 400 спортисти от 27 държави.
Чете се за: 01:55 мин.
#световно първенство за атлети със Синдром на Даун #Николай Тодоров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран ще бъде сключена до часове
1
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
2
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
3
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и...
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток
4
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
5
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ
6
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Още

Исторически успех за България: Виктор Танчев стана най-младият българин с победа в бягане по часовник в Италия
Исторически успех за България: Виктор Танчев стана най-младият българин с победа в бягане по часовник в Италия
11 българи ще играят на европейското по фехтовка във Франция 11 българи ще играят на европейското по фехтовка във Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Шефът на Световното гребане: Огромно удоволствие е да се връщаме в Пловдив Шефът на Световното гребане: Огромно удоволствие е да се връщаме в Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.
Емилиян Костадинов с бронз отборно и четвърто място в многобоя по гимнастика за спортисти със синдром на Даун Емилиян Костадинов с бронз отборно и четвърто място в многобоя по гимнастика за спортисти със синдром на Даун
Чете се за: 02:10 мин.
Заместник-министър Юлия Тодорова откри обновеното общежитие на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ Заместник-министър Юлия Тодорова откри обновеното общежитие на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“
Чете се за: 02:17 мин.
Радена Ангелова завърши четвърта в многобоя на световното първенство за спортисти със синдром на Даун Радена Ангелова завърши четвърта в многобоя на световното първенство за спортисти със синдром на Даун
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата повдигна обвинения на двама за изнудване и заплахи След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата повдигна обвинения на двама за изнудване и заплахи
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
МВнР след палежа в Скопие: Няма да допуснем атмосфера на страх за българите в РСМ МВнР след палежа в Скопие: Няма да допуснем атмосфера на страх за българите в РСМ
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Малолетно дете е в критично състояние след падане с електрическа...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 01:35 мин.
По света
5 кг златни накити за над 700 000 евро задържаха митничари на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ