Първо златно отличие за България от световното първенство за спортисти със синдром на Даун

България вече има първи златен медал от световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София, което започна днес.

При юношите младша възраст в спортната гимнастика Николай Тодоров е световен шампион в многобоя. Той има сбор от 22.100 точки, след като получи оценки 12.600 на земя и 9.500 на успоредка.

Сребърно отличие завоюва Радослав Тончев с 11.700 точки, които участва само със съчетание на земна гимнастика.

При мъжете българите Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов спечелиха бронзов медал отборно, а Костадинов се нареди четвърти в многобоя при мъжете в турнира по спортна гимнастика.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.