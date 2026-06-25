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Патрик Шик сложи край на кариерата си в националния отбор на Чехия

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Спорт
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Нападателят обяви решението си след отпадането на чехите от Мондиал 2026, оставяйки след себе си 26 гола в 56 мача с националната фланелка

Патрик Шик сложи край на кариерата си в националния отбор на Чехия
Снимка: AP Photo
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Един от най-изявените чешки футболисти през последното десетилетие Патрик Шик обяви края на международната си кариера. 30-годишният нападател взе решението след отпадането на Чехия от световното първенство по футбол.


Футболистът на Байер Леверкузен потвърди новината чрез публикация в социалните мрежи, в която разкри, че е обмислял този ход от дълго време.

„Това решение нито е първосигнално, нито е нещо, което съм си наумил вчера. Идеята се върти в главата ми от доста време и мислих много по въпроса“, написа Шик.

Нападателят приключва кариерата си в националния тим с впечатляващ актив от 26 попадения в 56 срещи. Най-силният момент в кариерата му с екипа на Чехия дойде по време на Европейското първенство през 2020 година, когато отбеляза пет гола и подели голмайсторския приз с Кристиано Роналдо. На същия турнир Шик спечели и наградата за най-красив гол с прочутото си попадение от центъра срещу Шотландия.

"Гордея се с това, което постигнах с националната фланелка. В същото време знам, че чешкият футбол може да предложи много повече от това, което показва през последните години“, добави нападателят.

С оттеглянето на Шик Чехия се разделя с един от своите най-резултатни и емблематични футболисти на съвременната епоха.

#Национален отбор на Чехия по футбол #Мондиал 2026 #Патрик Шик

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