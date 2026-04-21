Пауло Дибала е готов да остане в Рома въпреки външния интерес

Пауло Дибала е близо до това да продължи кариерата си в Рома, въпреки сериозния интерес към него от клубове в Аржентина и Турция, съобщава италианското издание "Кориере дело спорт“.

Договорът на аржентинския нападател с "вълците“ изтича след около 70 дни, като към момента няма окончателно споразумение между двете страни. Въпреки това, самият футболист е изразил желание да остане на „Олимпико“ и през следващия сезон.

Дибала, който в момента се възстановява от контузия и не е играл от близо три месеца, се надява да бъде на разположение за предстоящия двубой срещу Болоня.

Като част от преговорите за нов контракт, аржентинецът е готов да направи компромис със заплатата си, като приеме по-ниско възнаграждение за сметка на бонуси, обвързани с представянето му. Именно този ход може да се окаже ключов за задържането му в римския клуб.