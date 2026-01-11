БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:20 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Павел Заха с първи хеттрик в кариерата си при разгром на Бостън Бруинс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Повече за постижението на Заха, както и останалите мачове от изминалата вечер в НХЛ вижте в обзора.

Павел Заха с първи хеттрик в кариерата си при разгром на Бостън Бруинс
Слушай новината

Павел Заха вкара първи хеттрик в кариерата си, а Бостън разгроми Ню Йорк Рейнджърс с 10:2 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига. Марат Хуснутдинов реализира четири гола.

Бруинс спечелиха за четвърти път в пет двубоя, взимайки реванш за загубата с 2:6 у дома срещу Рейнджърс на 28 ноември.

Това е и първи път от 1964 година насам, в който двама играчи на Бостън вкарват по три или повече гола в един и същ мач. Фрейзър Минтен добави две попадения, Чарли МакАвой едно, а Дейвид Пастърнак изравни клубния рекорд с шест асистенции.

Мика Зибанежад и Джей Ти Милър бяха точни за Рейнджърс, които загубиха шест от последните си седем мача. Треньорът Майк Съливан остана на една победа от номер 500 в кариерата си в НХЛ.

Мат Коронато отбеляза гол в третия период, за да изведе Калгари до успех над Питсбърг с 2:1.

Конър Зари също вкара за Флеймс, които спечелиха за първи път през 2026-а и прекъснаха серия от четири загуби. Егор Чинахов беше точен за "пингвините", а Артурс Силовс направи 23 спасявания.

Евгени Малкин направи 854-ата си асистенция, за да подмине Брайън Тротие и Анже Копитар за 10-ия най-голям брой в историята на НХЛ с един отбор.

#Павел Заха #Бостън Бруинс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
2
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
4
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
5
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
6
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Хокей

Латвия с шестима от НХЛ в състава за Олимпийските игри
Латвия с шестима от НХЛ в състава за Олимпийските игри
Матю Шефер с победния гол за Айлендърс в драматична победа срещу Торонто Матю Шефер с победния гол за Айлендърс в драматична победа срещу Торонто
Чете се за: 03:10 мин.
Минесота заслужи победата срещу Анахайм в НХЛ Минесота заслужи победата срещу Анахайм в НХЛ
Чете се за: 02:17 мин.
САЩ се готви за олимпийска титла от хокейния турнир за мъже САЩ се готви за олимпийска титла от хокейния турнир за мъже
Чете се за: 01:47 мин.
Остън Матюс с хеттрик и асистенция за обрата на Торонто Мейпъл Лийфс над Уинипег Джетс в НХЛ Остън Матюс с хеттрик и асистенция за обрата на Торонто Мейпъл Лийфс над Уинипег Джетс в НХЛ
Чете се за: 03:10 мин.
Канада ще бъде представена от най-добрите си играчи на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано/Кортина Канада ще бъде представена от най-добрите си играчи на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано/Кортина
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Русе под снежна покривка: Токови прекъсвания и засилен вятър
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Свлачище блокира участък между Стойките и Широка лъка – пътят...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ