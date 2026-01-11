Павел Заха с първи хеттрик в кариерата си при разгром на Бостън Бруинс

Павел Заха вкара първи хеттрик в кариерата си, а Бостън разгроми Ню Йорк Рейнджърс с 10:2 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига. Марат Хуснутдинов реализира четири гола.

Бруинс спечелиха за четвърти път в пет двубоя, взимайки реванш за загубата с 2:6 у дома срещу Рейнджърс на 28 ноември.

Това е и първи път от 1964 година насам, в който двама играчи на Бостън вкарват по три или повече гола в един и същ мач. Фрейзър Минтен добави две попадения, Чарли МакАвой едно, а Дейвид Пастърнак изравни клубния рекорд с шест асистенции.

Мика Зибанежад и Джей Ти Милър бяха точни за Рейнджърс, които загубиха шест от последните си седем мача. Треньорът Майк Съливан остана на една победа от номер 500 в кариерата си в НХЛ.

Мат Коронато отбеляза гол в третия период, за да изведе Калгари до успех над Питсбърг с 2:1.

Конър Зари също вкара за Флеймс, които спечелиха за първи път през 2026-а и прекъснаха серия от четири загуби. Егор Чинахов беше точен за "пингвините", а Артурс Силовс направи 23 спасявания.

Евгени Малкин направи 854-ата си асистенция, за да подмине Брайън Тротие и Анже Копитар за 10-ия най-голям брой в историята на НХЛ с един отбор.