Павлин Иванов: Имаме шансове да се борим за европейско първенство

Павлин Иванов се надява, че българският национален отбор има потенциала да се бори за участие на Евробаскет 2029. „Трикольорите“ сразиха Норвегия с 88:57 в „Арена Ботевград“.

Капитанът на българите остана далече от обичайното си представяне, но това не го спря да помогне за убедителния им успех. Гардът завърши с 5 точки, 2 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 22 минути в игра.

„Трябваше да покажем, че направихме грешка на територията на норвежците, както преди няколко години, когато пак загубихме и подходихме в първия мач по същия начин. После дойдохме в Ботевград и спечелихме с 30 точки. Важно беше да покажем, че е било грешка“, сподели той след срещата.

Според него българите са били готови за победата, без значение от състоянието на противника.