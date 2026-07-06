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Павлин Иванов: Имаме шансове да се борим за европейско първенство

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Българският национал завърши с 5 точки, 2 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за успеха над Норвегия

Български национален отбор баскетбол мъже Павлин Иванов
Снимка: Startphoto.bg
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Павлин Иванов се надява, че българският национален отбор има потенциала да се бори за участие на Евробаскет 2029. „Трикольорите“ сразиха Норвегия с 88:57 в „Арена Ботевград“.

Капитанът на българите остана далече от обичайното си представяне, но това не го спря да помогне за убедителния им успех. Гардът завърши с 5 точки, 2 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 22 минути в игра.

„Трябваше да покажем, че направихме грешка на територията на норвежците, както преди няколко години, когато пак загубихме и подходихме в първия мач по същия начин. После дойдохме в Ботевград и спечелихме с 30 точки. Важно беше да покажем, че е било грешка“, сподели той след срещата.

Според него българите са били готови за победата, без значение от състоянието на противника.

„Норвежците дойдоха без двамата си най-добри играчи. В предишния мач единият вкара 30 точки, другият – 15, така че нашата цел щеше да бъде да ги лимитираме. Пак щяхме да ги победим, но просто те ни го направиха по-лесно. Надявам се да имаме реални шансове да се борим за европейско, но нека да вървим стъпка по стъпка и да сме здраво стъпили на краката. Чакаме следващата група и да видим срещу кого ще се паднем. Ако можем да я спечелим, да го направим. Ако не успеем, има друго лято, ще се борим там“, добави той.

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#Павлин Иванов

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