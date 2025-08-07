БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пазарджишко село монтира камери, за да се справи с незаконните сметища

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Глобите при заснето нарушение стигат до 4000 лева

Пазарджишко село монтира камери, за да се справи с незаконните сметища
Пазарджишко село започва активна дейност в борбата с незаконните сметища. В населено място вече има изградено видеонаблюдение на стратегически места. От кметството отчитат, че след поставяне на камерите не са констатирали нарушения, но са категорични, че нарушителите ще бъдат санкционирани. Глобите достигат до 4000 лв.

Главиница е петото по големина село в община Пазарджик. В него живеят малко над 2300 човека. Сочено за едно от най-чистите в община, но хората там искат да бъде за пример.

В селото на стратегически места са монтирани високотехнологични видеокамери, които ще ловят кой и на какви места изхвърля смет.

Светлозар Генов - кмет на с. Главиница: "Това е едно от възловите места, на които се изхвърлят отпадъци. Това е пътят за бившия свинекоплекс. Отпадъци се изхвърлят както покрай пътя, също така и на горското стопанство, Военна рампа. Периодично се чистят местата. Тя не само ще следи трафика, но ще следи и за нарушители."

Камера е поставена на главния път към съседното село Мокрище, където през годините също са се образували немалко нерегламентирани сметища.

Днес хората в Главиница подкрепят тази мярка и дори настояват за монтирането на още камери в селото.

"Тази инициатива за мен е перфектна, защото хората все повече не ценят това, което е общо. Всеки разсъждава много егоистично и според мен просто трябва да има още по-големи санкции за хората, които си изхвърлят нещата, където им попадне."

"Одобряваме. Да е чисто. Селото сега е по-чисто от преди. Нашият кмет няма грешка."

"Нека е чисто, да е съвременно, да е красиво, приятно. "

"И оттатък канала пак не трябва да се изхвърля. Има си кошове да се изхвърля. Пък такива тревни също не трябва."

От монтирането на системата за видеонаблюдение до този момент нарушители не са констарини. Не защото не са уловени, а защото нерегламентирани изхвърляния няма, увери кметът на селото.

Светлозар Генов - кмет на с. Главиница: "Камерите следят, не само записват, но и предават в реално време случващото се. Следим, кметството следи за нарушители. Глобите при заснето нарушение са фрапиращи. За юридически лица глобите достигат до 4000 лв."

От община Пазарджик съобщиха, че предвиждат изграждането на подобни системи за видеонаблюдение и в другите населени места.

#пазарджишко село #Главиница #нерегламентирани сметища #камери

