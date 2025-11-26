Пени Олексяк ще може да се завърне в басейна през юли 2027 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Канадската плувкиня е допуснала три нарушения на правилата за местонахождение в рамките на 12 месеца. През юли Олексяк се оттегли от световното първенство, което започна по-късно същия месец, именно заради разследването на предполагаемото нарушение на правилото за местонахождение.

Пени Олексяк, най-титулуваната канадска плувкиня е приела двугодишното наказание, което и бе наложено от Международната агенция за тестване през юли.

Тя е допуснала три нарушения на правилата за местонахождение в рамките на 12 месеца, съобщи ITA.

Периодът на забрана за участия в състезания на олимпийската шампионка на 100 метра свободен стил от 2016 г. е удължен до 14 юли 2027 г., а от агенцията заявиха, че всички нейни резултати, постигнати от 16 юни 2025 г. нататък, са анулирани.

Федерацията на Канада заяви в изявление, че уважава решението на ITA да наложи двугодишно наказание на Олексяк и че подкрепя прилагането на антидопинговите правила, както е посочено в Канадската антидопингова програма и чрез World Aquatics и Световната антидопингова агенция.

„Въпреки че приемаме обяснението на Пени, че това са били неволни грешки и тя не е използвала забранени вещества, антидопинговите разпоредби са в сила, за да се гарантира равнопоставеност за всички спортисти“, каза главният изпълнителен директор на Swimming Canada Сюзан Полинс.

„Пени ще ни липсва в националния отбор и се надяваме да я видим отново в басейна", каза още Полинс.

През юли Олексяк се оттегли от световното първенство, което започна по-късно същия месец, именно заради разследването на предполагаемото нарушение на правилото за местонахождение.

Обявявайки решението си, канадката подчерта тогава, че проблемът не е свързан със забранени вещества и че става въпрос за това дали е актуализирала информацията си правилно.

Пени Олексяк ще има право да се състезава отново след 14 юли 2027 г.

Тя е най-титулуваният олимпиец на Канада с общо седем олимпийски медала. На Игрите в Рио 2016 състезателката спечели четири медала (един златен, един сребърен и два бронзови), превръщайки се в най-младата олимпийска шампионка на Канада и първият канадски спортист с четири медала от едни летни игри. В Токио 2020 добави още три медала (един сребърен и два бронзови), подобрявайки националния рекорд за най-много олимпийски отличия. Има множество медали от световни първенства по плуване, включително девет медала само от планетарния шампионат през 2022 г.

