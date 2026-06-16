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Пет нови категории в наградите "Грами" през 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Американската Национална звукозаписна академия обяви промени в правилата за раздаването на статуетките

раздават наградите грами големите победители
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Американската Национална звукозаписна академия обяви промени в правилата си за наградите "Грами", които ще влязат в сила през 2027 г. и предвиждат добавянето на пет нови категории, предаде Асошиейтед прес.

Сред новите категории е за най-добро изпълнение на азиатска поп музика. Тя ще отличава предложения от жанровете кей-поп, джей-поп и си-поп, като ще се присъжда на изпълнителя.

Новата категория за най-добро традиционно поп вокално изпълнение ще връчва награди на изпълнители, чиито композиции "не могат да се съчетаят по подходящ начин със съвременните форми на поп музиката.

Друга нова категория - за най-добра латино песен, ще отличава композиторите за тяхната работа по латино песни, записани предимно на испански език.

Останалите промени засягат категориите за ритъм енд блус и фолк.

Към трансформираната категория за най-добро ритъм енд блус солово изпълнение се добавя нова награда за най-добро ритъм енд блус сътрудничество или изпълнение на дует/група.

Фолк музиката ще претърпи промяна, подобна на тази в кънтри музиката миналата година - категорията за най-добър фолк албум се трансформира в най-добър съвременен фолк албум и се добавя категория за най-добър традиционен фолк албум.

В допълнение към петте нови категории са внесени промени и в критериите за няколко категории.

Най-осезаеми са промените в категорията за най-добър нов изпълнител". Отсега нататък "Грами" ще позволяват на изпълнителите да кандидатстват в тази категория четири пъти, вместо досегашните три. Целта е да се отрази по-добре състоянието на съвременния музикален пазар, на който на даден изпълнител може да му отнеме време да направи сценичен пробив, отбелязва Ройтерс.

Няма определен максимален брой предишни издания, като според правилника комисия по подбор ще има задачата да прецени "дали изпълнителят е постигнал тази висока степен на влияние в музикалната индустрия до годината, даваща му право на участие. Изпълнител, който е получавал номинация за "Грами", няма да може да кандидатства.

Организаторите на водещите музикални награди ще позволят също така на определени квалифицирани членове да гласуват в повече категории.

"2027 г. ще бъде невероятна година за наградите "Грами" и такава, която ще отрази изключителния растеж, който наблюдаваме в музиката", каза в изявление Харви Мейсън-младши, главен изпълнителен директор на Националната звукозаписна академия.

"Промените, предложени от нашите членове, са свидетелство за широкия обхват на днешната музикална индустрия и за многото жанрове, творчески изкуства и творци, които я оформят. Радваме се да видим как тези промени ще се реализират през предстоящата година, докато честваме музикантите, които движат музиката напред", допълни той.

#нови категории #нови правила #награди грами

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