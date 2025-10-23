БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Карачоров е доволен от представянето на България на турнира за развитие на УЕФА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на юношеския национален отбор по футбол до 15 години отличи играта н авъзпитаниците си.

Петър Карачоров
Снимка: Български футболен съюз
Слушай новината

Селекционерът на България U15 Петър Карачоров похвали своя отбор за представянето в приятелския турнир на УЕФА, проведен в Бояна. В надпреварата "лъвчетата“ се изправиха срещу Литва, Полша и Словакия, записвайки две победи и едно поражение.

Според регламент и развой на проекта на Европейската централа, България обаче остана на 3-о място. Словакия завърши на върха, а Полша остана на 2-ата позиция. Специалистът призна, че той и щабът му са останали приятно изненадани от изявите на младите таланти (родени през 2011 година), за които това бе първи международен опит.

"Беше много полезно за децата, за нас също. Изправихме се срещу добри съперници, това е безценен опит за децата, ще е от голяма полза за тях за в бъдеще. Имахме дълъг лагер, по време на който проведохме няколко сесии с нашия психолог Александра Жекова. Мисля че се справиха доста добре. Най-важното бе, че нямахме нито един дисциплинарен проблем, което е похвално за техните треньори и родители. Идеите, които имахме за мачовете, до голяма степен успяхме да ги реализираме, дори бяхме приятно изненадани от това. Знам колко е сложно да запазят децата на тази възраст фокуса. Беше предизвикателство“, започна треньорът, който преди това работеше в школата на Левски.

В интервюто за канала на Българския футболен съюз Карачоров разказа още за селекционния процес, спецификите при работа с подрастващи и работата, която предстои пред отбора. През ноември България U15 ще вземе участие в още един подобен турнир, като освен домакините от Молдова, съперници ще бъдат още Черна гора и Азербайджан.

"Вече ще сме с опит след този турнир, който беше много ценен за нас. Ще дадем шанс и на някои други момчета, които сега не попаднаха в състава. Това е удобен момент да видим в какво състояние са и останалите, които са в полезрението ни“, допълни той.

#Български национален отбор по футбол за момчета до 15 г. #Петър Карачоров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
2
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
5
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Сигнал за пукнатини в столично училище

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Футбол

Интер Маями и Лионел Меси продължават заедно до 2028 г.
Интер Маями и Лионел Меси продължават заедно до 2028 г.
Началният час на мача между Фейенорд и Панатинайкос бе променен Началният час на мача между Фейенорд и Панатинайкос бе променен
Чете се за: 00:47 мин.
Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА
Чете се за: 02:02 мин.
Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове
Чете се за: 01:30 мин.
Сдружението "Левски на левскарите" сигнализира за липса на прозрачност в управлението на клуба и поиска ясна визия за стадиона и първия отбор Сдружението "Левски на левскарите" сигнализира за липса на прозрачност в управлението на клуба и поиска ясна визия за стадиона и първия отбор
Чете се за: 05:00 мин.
Сираков: Към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на Левски Сираков: Към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на Левски
Чете се за: 07:12 мин.

Водещи новини

Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2 Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста 25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ