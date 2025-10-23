Петър Карачоров е доволен от представянето на България на турнира за развитие на УЕФА

Селекционерът на България U15 Петър Карачоров похвали своя отбор за представянето в приятелския турнир на УЕФА, проведен в Бояна. В надпреварата "лъвчетата“ се изправиха срещу Литва, Полша и Словакия, записвайки две победи и едно поражение.

Според регламент и развой на проекта на Европейската централа, България обаче остана на 3-о място. Словакия завърши на върха, а Полша остана на 2-ата позиция. Специалистът призна, че той и щабът му са останали приятно изненадани от изявите на младите таланти (родени през 2011 година), за които това бе първи международен опит.

"Беше много полезно за децата, за нас също. Изправихме се срещу добри съперници, това е безценен опит за децата, ще е от голяма полза за тях за в бъдеще. Имахме дълъг лагер, по време на който проведохме няколко сесии с нашия психолог Александра Жекова. Мисля че се справиха доста добре. Най-важното бе, че нямахме нито един дисциплинарен проблем, което е похвално за техните треньори и родители. Идеите, които имахме за мачовете, до голяма степен успяхме да ги реализираме, дори бяхме приятно изненадани от това. Знам колко е сложно да запазят децата на тази възраст фокуса. Беше предизвикателство“, започна треньорът, който преди това работеше в школата на Левски.

В интервюто за канала на Българския футболен съюз Карачоров разказа още за селекционния процес, спецификите при работа с подрастващи и работата, която предстои пред отбора. През ноември България U15 ще вземе участие в още един подобен турнир, като освен домакините от Молдова, съперници ще бъдат още Черна гора и Азербайджан.