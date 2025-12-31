БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Египетският национал Рамадан Собхи беше осъден по дело за измама

28-годишният нападател е обвинен във "фалшифициране на официални документи и явяване на друго лице на изпити от негово име в частен институт по туризъм и хотелиерство в Гиза, Централен Египет".

египетският национал рамадан собхи беше осъден дело измама
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Египетският национал Рамадан Собхи, който помогна на Пирамидс да спечели първа титла в Шампионската лига на Африка през миналия сезон, беше осъден на една година затвор във връзка с дело за измама, съобщиха местни медии.

Собхи, който е бивш футболист на английските Стоук Сити и Хъдърсфийлд, беше арестуван през юли след завръщането си от Турция, където Пирамидс имаше предсезонен лагер. Обвиненията към 28-годишния нападател са за "фалшифициране на официални документи и явяване на друго лице на изпити от негово име в частен институт по туризъм и хотелиерство в Гиза, Централен Египет".

Наказателният съд осъди и втори обвиняем на една година принудителен труд. По случая има един оправдан човек, както и друг с наложена 10-годишна присъда, но той е в неизвестност.

Рамадан Собхи е изправен и пред четиригодишно лишаване от състезателни права, след като Спортният арбитражен съд вече потвърди нарушения на антидопинговите разпоредби.

Нападателят има 37 мача за националния отбор на Египет. През 2020 година Собхи премина в Пирамидс след престои в Стоук, Хъдърсфийлд и Ал-Ахли.

