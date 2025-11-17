Петър Карачоров обяви състава на България U15 за турнир на УЕФА

Националният селекционер на юношеския отбор на България по футбол до 15 години Петър Карачоров определи разширения състав за приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне отборите на България, Молдова, Азербейджан и Черна гора при юношите до 15 години между 18 и 23 ноември.

Преди месец в същия формат на турнира „лъвчетата“ срещнаха в София Литва, Полша и Словакия, като селекцията на Петър Карачоров показа силна игра и записа успехи над Литва и Словакия съответно с 4:2 и 2:0 и поражение от Полша с 0:2.

Разширен състав на България U15 за турнира в Молдова:

Вратари: Лука Маркес (ЦСКА 1948), Алекс Байрактаров (Чикаго Файър);

Защитници: Димитър Цуков (ЦСКА), Васил Въргулев (Ботев Пловдив), Борис Стефанов (Национал), Галин Димитров (Славия), Натаниел Митев (Нешвил), Румен Даскалов (ЦСКА);

Полузащитници: Ник Георгиев (Лудогорец), Ландон Йескас (Левски), Теодор Михайлов (Левски), Даниел Рангелов (Лудогорец), Иван Дедев (Национал), Даниел Лилковски (Локомотив Пловдив);

Нападатели: Иван Бичовски (Ботев Пловдив), Емилиян Николов (Левски), Йоан Йорданов (Лудогорец), Красимир Илчев (ЦСКА 1948), Теодор Матев (Ботев Пловдив), Давид Георгиев (Септември София).