Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации

Съперник на Камерун ще бъде Мароко, който по-рано записа победа с 1:0 над Танзания.

Камерун победи Република Южна Африка с 2:1 в осминафинален мач за Купата на африканските нации и си осигури четвъртфинален сблъсък с домакина на турнира Мароко.

Петкратният шампион на Африка Камерун вкара по един гол в двете полувремена на „Стад Ел Барида“ в Рабат и продължава победния си ход в Купата на африканските нации в опит да компенсира неуспеха си да се класира за тазгодишното Световно първенство в Северна Америка.

Жуниор Чамадеу откри резултата преди почивката, а в началото на втората част 19-годишният тийнейджър Кристиан Кофане вкара втория гол за „Неукротимите лъвове“.

Южна Африка върна един гол чрез резервата Евиде Макгопа две минути преди края на мача.

Така на четвъртфиналите Камерун ще срещне Мароко, който по-рано записа победа с 1:0 над Танзания, също в Рабат.

„Да, ще се изправим срещу отбора на Мароко, който е основна сила в африканския футбол“, каза халфът на Камерун Балеба.

„В добра серия сме, от нас зависи да запазим хладнокръвие и да продължим така. Нагласата ни е много позитивна, играем един за друг и това прави отбора ни силен", добави Балеба.

