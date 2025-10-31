Петър Младенов: Приоритет на ММС е да осигури активно участие на младите хора

Министерството на младежта и спорта работи целенасочено за активното включване на младите хора в разработването на програми и инициативи за прилагането на младежките политики в обществения и политически живот у нас. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на пресконференцията „Младежко участие“, проведена в София.

„Младите хора са бъдещето на нашето общество и е наш приоритет да им осигурим възможности да участват активно при обсъждането и решаването на въпроси и дейности, които формират бъдещето на техните градове и региони. Стремим се към това да създадем среда, в която техният глас има реално значение“, подчерта Младенов.

По време на пресконференцията бяха представени основните изводи и препоръки от Националната среща „Младежко участие“, визията за продължаване на процеса чрез застъпнически кампании и възможностите за институционално партньорство при реализиране на предложените мерки.

Петър Младенов обясни, че Министерството на младежта и спорта развива инициативи, които подпомагат младежките организации и насърчават диалога между младите хора и институциите.

„Отворената комуникация и доверието между държавата и младите са в основата на ефективната работа. Ние се стремим не просто да ги изслушваме, а да работим заедно с тях – като равноправни партньори“, посочи заместник-министърът.

Събитието се организира от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите в партньорство с Националния младежки форум и се проведе като заключителна инициатива по проекта „Младежко участие“. В рамките на проекта над 300 млади хора от цялата страна участваха в обучения, срещи и дискусии, а повече от 100 представители на младежки организации и институции изготвиха конкретни препоръки за подобряване на младежкото участие в България.