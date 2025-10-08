БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Петър Петров, "Възраждане": Институциите проспаха незаконното строителство

Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Депутатът с остри критики към държавата след наводненията и сигнал до прокуратурата за „престъпно бездействие“

Вече държим темата жива – с тези думи започна юристът и народен представител от „Възраждане“ Петър Петров участието си в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той обясни, че партията е изискала от редица институции – Басейнова дирекция, РИОСВ и ДНСК – цялата документация по казуса със застрояването около курортния комплекс „Елените“.

„Изискахме документи от 2008 година насам. Ще внесем сигнал до прокуратурата за престъпно бездействие и нарушаване на закона“, заяви Петров.

Той посочи, че има доказателства за незаконно строителство в речни корита и за това, че контролните органи „са проспали“ нарушенията.

„Абсолютно забранено е строителството в речните корита, включително и полагането на тръби. Това не е допустимо. За мен има умишлено бездействие от страна на доста институции.“

По думите му държавни органи са нарушили задължителните процедури по съгласуване и контрол.

„Корупция има – абсолютна корупция, включително и в местната власт в Несебър“, подчерта той.

„Откакто сме създали партията, сме тръгнали срещу такива играчи, защото човешкият живот няма цена. Той не търпи никакви сделки, даване на пари под масата.“

Петров посочи, че проблемите с непочистени речни корита не са само по морето.

„В Монтана 36 точки са установени като рискови, но нищо не е направено. Областната управа се оправдава, че няма пари. Природата не чака пари, предписания и констатации.“

Той настоя министър-председателят да даде обяснение в парламента защо не са осигурени средства за превенция на наводнения:

„Трябва правителството да осигури пари за почистване на речните корита. Не може да се чака бедствието, за да се намерят средства.“

Петров потвърди, че партия „Възраждане“ е подала сигнал до прокуратурата по повод публикация в „Уолстрийт джърнъл“ за евентуални неформални преговори между Бойко Борисов и Доналд Тръмп – младши.

„Наше задължение като политическа партия е да сезираме съответните органи. Сезирахме прокуратурата. Ние не сме разследващ орган – прокуратурата чрез разследващите органи е тази, която трябва да събере доказателствата.“

Той отхвърли обвиненията, че партията „вдига шум в системата“:

„Още в устава на „Възраждане“ е записано, че сме противници на ГЕРБ, ДПС и цялото статукво, което убива държавата.“

