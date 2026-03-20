Петър Попангелов награди призьорите от слаломите за купа "Бороспорт“ в Боровец

Легендата на българските ски Петър Попангелов се включи в награждаването на призьорите от двата слалома за купа "Бороспорт“, проведени в курорта Боровец. Състезанията бяха част от календарите на ФИС и Българската федерация по ски.

При мъжете доминация демонстрира Иван Главчев (Юлен), който спечели и двата старта. В първия слалом второто място зае Константин Стоилов (Витоша ски), а трети се нареди Марко Семерджиев (Пампорово). Във втория старт Семерджиев се изкачи до втората позиция, а трети завърши Елиът Евънс.

При жените безапелационна бе Лирика Дева, която също спечели и двата слалома. В първия ден втора се класира Ева Вукадинова (Боровец), а трета остана Зорница Серафимова (Витоша ски). Във втория старт Серафимова зае второто място, а трета се нареди Ева Колева (Витоша ски).

Отличията бяха връчени от Попангелов и от координатора "Алпийски ски“ във федерацията Иван Каневчев. Състезанията в Боровец отново събраха утвърдени и млади състезатели, като затвърдиха интереса към алпийските дисциплини у нас.