Петър Стойчев и Таня Богомилова станаха членове на две от комисиите на Световната федерация по плувни спортове

Петър Стойчев и Таня Богомилова бяха утвърдени като членове на две от комисиите на World Aquatics. Номинациите на двамата бяха одобрени официално дни след провеждането на Конгреса на световната централа по плуване в Сингапур.

Световният, европейски шампион и многократен носител на Световната купа по плуване в открити води Петър Стойчев спечели нужните гласове, за да попадне сред членовете на Техническата комисия. Олимпийската и европейска шампионка Таня Богомилова заслужи доверието и беше избрана за член на Комисията по плуване в открити води.

Мандатът на двамата български представители е до 2029г.