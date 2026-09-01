Петко Христов е бил сред трансферните цели на Левски

Левски е опитал да привлече Петко Христов през летния трансферен прозорец, но е получил отказ от 27-годишния български защитник, съобщава sport.quotidiano.net. Той е избрал да продължи развитието си в италианския Специя, който го привлече през 2021 със свободен трансфер от Фиорентина.

Христов, който в ранна футболна възраст бе в школата на Левски, има 118 мача, шест гола и три асистенции за Специя. Според информацията на sport.quotidiano.net, италианците са се разбрали с Левски и са искали да използват парите от Христов за привличането на нападател, но българинът е отказал да се завърне в родината си.

Петко Христов направи дебюта си в професионалния футбол с отбора на Славия, който го продаде на Фиорентина през 2017 за около 1.7 милиона евро. Той има 31 мача, гол и две асистенции за "белите".

Левски междувременно търси усилено централен защитник в края на трансферния прозорец, след като преотстъпи лекувалия контузия Стипе Вуликич на Септември. Той освободи квота и за чуждестранен футболист, като в момента "сините" имат регистрирани 19 и с един по-малко от максимума за участие в българското първенство по футбол.

Бъдещето на Кристиан Макун също не е сигурно, като към венецуелския национал има сериозен интерес от Гърция.

Летният трансферен прозорец в България затваря след една седмица, на 8 септември, но регистрацията за футболисти за турнира Лига Европа, в който ще играе Левски, е с краен срок 2 септември.