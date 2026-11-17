Британската певица Рей получи най-много номинации за наградите „Грами“ – 11, следвана от испанката Росалия, която се конкурира за „грамофонче" в девет категории, предадоха Ройтерс и „Варайъти“.

Сред категориите, в които Рей може да получи награда, са за албум на годината с This Music May Contain Hop, със сингъла Where Is My Husband! - за запис и за песен на годината, за музикален видеоклип. С 11 номинации тя изравнява рекорда на Бионсе от 2025 г. за най-много номинации в рамките на една година, получавани от изпълнителка, отбелязва Ройтерс.

За албум на годината номинирани са още Lux (Complete Works) на Росалия, Lost Weekend на Фийби Бриджърс, The Art of Loving на Оливия Дийн, Dandelion на Ела Лангли, The Romantic на Бруно Марс, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго и The Life of a Showgirl на Тейлър Суифт.

За песен на годината са номинирани Berghain в изпълнение на Росалия, Бьор и Ив Тюмър, Choosin’ Texas на Ела Лангли, The Cure на Оливия Родриго, Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде, I Knew It, I Knew You на Тейлър Суифт, Man I Need на Оливия Дийн, Risk It All на Бруно Марс, Where Is My Husband на Рей. С „Грами" в тази категория се отличават композиторите на песните, като понякога част от авторския екип е и самият изпълнител.

За „грамофончето", връчвано за запис на годината, се конкурират Man I Need на Оливия Дийн, Choosin’ Texas на Ела Лангли, I Just Might на Бруно Марс, Where Is My Husband! на Рей, The Cure на Оливия Родриго, Berghain на Росалия, Бьорк и Ив Тюмър, The Fate of Ophelia на Тейлър Суифт и Dracula на групата Tame Impala и Джени.

В категорията за най-добър нов изпълнител за наградата „Грами“ са номинирани Ела Лангли, Сиена Спайро, Слейтър, Реми Улф, Дон Толивър, дуото Angine de Poitrine, групите Geese и The Womack Sisters.

„Голямата четворка" на най-престижните музикални отличия включва призовете за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител.

С номинацията за The Life of a Showgirl Тейлър Суифт изравни рекорда за изпълнител с най-много поредни албуми, номинирани за запис на годината – пет на брой, отбелязва „Варайъти“. Според изданието само Кендрик Ламар е имал толкова поредни албуми, които да се състезават за голямата награда. Тази година Суифт получи общо пет номинации, включително в трите най-важни категории – албум, запис и песен на годината, също за изпълнение от поп дует/група, която е нова категория, и за песен, написана за филм.

Наградите „Грами“ обхващат 100 категории в широк спектър от жанрове и дисциплини и отдават почит на артистите, композиторите, продуцентите, звукорежисьорите и всички музикални творци, оформили музиката, която сме харесали и обикнали през изминалата година.

Отличията „Грами“ се определят чрез гласуване на близо 16 000 членове на американската Национална звукозаписна академия, които представляват всички жанрове и творчески дисциплини.

На церемонията по връчването на наградите „Грами“ през 2027 г. ще бъдат въведени пет нови категории – за най-добро изпълнение в жанра азиатска поп музика, най-добро ритъм енд блус сътрудничество или изпълнение на дует/група, най-добро традиционно поп вокално изпълнение, най-добър традиционен фолк албум и най-добра латино песен.

Церемонията по връчването на 69-ите награди „Грами" ще бъде на 7 февруари 2027 г., и ще бъде излъчена на живо по Ей Би Си, както и в платформите Дисни плюс и Хулу от зала „Крипто арена" в Лос Анджелис.