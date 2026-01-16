БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 01:35 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Пирин Разлог отстрани шампиона Левски от Купата на България след тайбрек

Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Трофеят ще има нов носител.

Пирин Разлог
Снимка: Startphoto.bg
Отборът на Пирин Разлог поднесе сензацията, като елиминира Левски след 3:2 (25:23, 27:29, 13:25, 25:21, 15:11) на четвъртфиналите за Купата на България. Така Пирин отстрани "сините", които спечелиха требъл миналия сезон, а в началото на този взеха и Суперкупата на България, налагайки се над Локомотив Авиа с Матей Казийски в редиците си. Купата на България ще има нов носител през тази година.

Тимът на Пирин, който бе без топреализатора си Мариян Наков, започна много вдъхновено първия гейм и поддържаше напрежението, но в крайна сметка тимът на Николай Желязков стигна до 23:21. Последните четири точки в частта бяха за отбора от Разлог, който поведе с 1:0.

Изключително драматичен бе вторият гейм, в който Пирин отново игра на много голяма висота. Отборът имаше два геймбола в края, за да поведе с 2:0, но Левски оцеля, като успяваше да изравни, а след това пропусна два пъти, но успя да направи 1:1 след 29:27.

"Сините" имаха пълна доминация в третата част, в която позволиха на съперника си да отбележи само 13 точки.

Пирин на Благовест Катранджиев обаче не се предаде и поведе в четвъртата част с 20:17. Левски така и не успя да се върне в тази част, като намаляваше разликата, но отстъпи с 21:25.

Тимът от Разлог започна много силно и в тайбрека с 2:0, а след това поведе и с 9:6. "Сините" се върнаха в мача благодарение на серия от сервис на Тодор Скримов, но следващите четири точки отново бяха за Пирин. Тимът от Разлог стигна до четири мачбола при 14:10, пропусна първия, но затвори мача с 15:11 след решка от сервис на Тодор Скримов.

Юлиан Вайзиг бе най-резултатен за "сините" с 24 точки.

Пирин чака на полуфинала победителя от последния четвъртфинал между ЦСКА и Дея спорт.

В следващия си двубой Левски среща отново Пирин за гостуване в Разлог от 13-ия кръг на първенството на 23 януари от 19:00 часа.

