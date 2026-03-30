Питас титуляр при победа на Кипър

Футболистът на ЦСКА Йоанис Питас започна като титуляр за родината си Кипър при победата с 3:2 срещу Молдова в контролна среща, играна в Никозия.

Кипърците вкараха и трите си гола до почивката. В шестата минута халфът Григорис Кастанос даде преднина на Кипър, а до почивката Хараламбос Хараламбус добави два гола.

През втората част молдовците върнаха два гола чрез Петру Попеску и Виктор Стине.

Питас остана на терена за Кипър до 96-а минута, когато бе заменен от Куцакос.