Пиян и дрогиран мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
По чудо няма пострадали

Пиян и дрогиран шофьор предизвика зрелищна катастрофа в градинката пред УМБАЛ–Бургас малко след 12.00 часа.

33-годишният мъж се е движил с много висока скорост по бул. "Струга" и е преминал на червен светофар на кръстовището с бул. "Стефан Стамболов".

Той първо удря друг автомобил, който е преминавал напълно правомерно на зелен сигнал. След удара колата на нарушителя буквално излита от пътя и спира в тревната площ до тротоара.

Полицията е тествала шофьора за алкохол и наркотици, като и двете проби са положителни.

По чудо няма пострадали.

От ОДМВР–Бургас съобщиха за БНТ, че мъжът е от Карнобат и има предишни сериозни нарушения — два пъти е оставал без книжка заради шофиране в нетрезво състояние.

