Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Пиза плаща 5 милиона евро за Росен Божинов

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Футболистът на Антверп е пред трансфер в редиците на участника в Серия А.

контузия спря росен божинов белгия
Снимка: БТА
Росен Божинов е преминал снощи задължителните медицински изследвания преди финализирането на трансфера си в Пиза. Информацията относно футболиста на Антверп бе съобщена от италианското издание „Quotidiano“.

Росен Божинов пристигна вчера следобед в Италия. Българският защитник кацна в Болоня, където премина медицинските изследвания. Роденият през 2005 година футболист е очакван днес в Пиза, за да подпише договор до 2030 година“, пише изданието.

Различни информации гласят, че италианците ще платят 5 милиона евро и бонуси на белгийците за български национал. Така централният защитник ще се превърне във втория най-скъп играч в историята на клуба след нигерийския нападател Рафиу Дуросинми, когото италианците закупиха за 9 милиона евро от чешкия Виктория Пилзен през миналата седмица.

Росен Божинов, който на 23 януари ще навърши 21 години, беше привлечен в белгийския клуб преди 18 месеца от ЦСКА 1948 срещу 500 хиляди евро. Бранителят, който има три мача за националния отбор на България, е твърд титуляр в състава на Антверп през този сезон със 17 мача и 1 гол.

Интерес към Божинов имаха още Аталанта и Болоня от калчото, както и клубове от Германия и Англия.

#ФК Пиза #Серия А 2025/26 #Росен Божинов #ФК Антверп

