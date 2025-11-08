Пиза прекъсна 34-годишна суша в Серия А

Пиза се пребори за първа победа в Серия А през този сезон. Новакът в италианския елит надви Кремонезе с 1:0 в мач от 11-ия кръг на свой терен. Така „кулите“ постигнаха първи успех в шампионата след 34-годишна суша.

В герой за домакините се превърна Идриса Туре, който вкара победното попадение четвърт час преди края на мача. Тогава той засече с глава отлично центриране на Матео Трамони, който бе обявен за игра на мача.

Така тимът на треньора Алберто Джилардино се изкачи на 16-о място, като вече е с три точки над зоната на изпадащите. Кремонезе остава на десета позиция в подреждането с 14 точки. Тимът обаче има само една победа в последните си девет срещи във всички турнири.