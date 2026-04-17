Планинската спасителна служба: Добри са условията за туризъм

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините има разкъсана облачност, като на места е слънчево. По високите части вятърът е умерен. На 2000 м все още има сняг, добавиха от планинската служба.

През изминалото денонощие в ПСС няма постъпили сигнали за инциденти с туристи в планините.

Над планините облачността ще е разкъсана, главно в Рило-Родопската област – по-често значителна, и на места там ще има валежи от дъжд, по най-високите върхове – от дъжд и сняг, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.