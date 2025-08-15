БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 01:37 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пловдивската полиция задържа мним кинезитерапевт

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Пловдивската полиция задържа мним кинезитерапевт
Снимка: Архив
Слушай новината

В началото на седмицата в отдел "Икономическа полиция" в Пловдив постъпил сигнал от Регионална здравна инспекция, че на територията на града, както и и в други по-големи градове, се осъществява нелегална терапевтична практика на пациенти.

При предприетите оперативни действия е установен извършителят – 56-годишен мъж, с постоянна адресна регистрация във Варна. Изяснено е, че той не притежава медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят.

Въпреки това, под фалшива самоличност във Фейсбук страница се е представил за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.

Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време на поредна процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е за 24 часа в полицейския арест, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.

Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко регионални здравни инспекции в страната.

#кинезетерапия #задържан #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
3
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
5
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
5
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Криминално

Разбиха канал за продажба на райски газ на непълнолетни в Слънчев бряг
Разбиха канал за продажба на райски газ на непълнолетни в Слънчев бряг
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:22 мин.
Задържаха 28 мигранти в микробус край царевското село Бродилово Задържаха 28 мигранти в микробус край царевското село Бродилово
Чете се за: 01:10 мин.
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 05:05 мин.
Унищожиха 1725 кг канабис в Благоевградско Унищожиха 1725 кг канабис в Благоевградско
Чете се за: 00:57 мин.
Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

21-годишния водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
21-годишния водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между...
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ