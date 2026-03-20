По-добър контрол при подвижните избирателни секции предлагат от здравното министерство

По-добър контрол при подвижните изборни секции предлагат от здравното министерство. От ведомството са изпратили предложение до ЦИК и Министерството на електронното управление за подобряване на организацията на подвижните избирателни секции за извънредните парламентарни избори на 19 април.

Предвижда се въвеждане на техническа възможност общинските администрации да извършват справка по ЕГН в системата на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК) чрез защитен достъп до националните регистри. Проверката ще предоставя единствено потвърждение „да/не“ за наличие на основание за гласуване с подвижна избирателна кутия, без достъп до чувствителни медицински данни.

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции и да се ограничи рискът от неправомерно включване в списъците, като същевременно се запазва действащият ред за подаване и разглеждане на заявления, както и по-голяма честност, прозрачност и доверие в изборния процес, при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни и в координация с компетентните институции.