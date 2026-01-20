По какви правила ще гласуваме? – Правната комисия обсъжда промените в Изборния кодекс

По какви правила ще гласуваме на изборите? Правната комисия в парламента продължава да работи по промените в Изборния кодекс.

Час и половина беше необходимо на правната комисия в Народното събрание, за да събере кворум и да започне работа. В момента, в който започна, първото нещо, което направиха депутатите е да гласуват, че първо ще обсъдят всичките 222 параграфа в проектозакона, а след това ще минат към гласуване. Така се застраховаха, че дори по време на заседанието кворумът да падне, то ще продължи с намерението да се събере в момента, в който е необходимо да се пристъпи към гласуване.

Спор предизвикаха текстовете, които реално и по същество въвеждат сканиращите устройства за гласуване, които се предвижда да станат част от изборния процес, какви защити имат те и как се гарантира, че по никакъв начин вота не може да се манипулира.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Какво се случва, откъсват бюлетината от кочана, тука има номер, които идентифицира тази бюлетина, той е описан в изборните книжа. И тука в ъгълчето има същия този номер. Това е гаранция, че тази бюлетина, която сте дали на избирателя, същата тази ще подадне в уранарта, и няма да се прилага индианската нишка, българското влакче. Това е съществена гаранция срещу контролирания вот - тази гаранция отпада." Цвета Рангелова, "Възраждане": "Може би е редно да попитаме работната група кой предложи това изменение в този текст и с какви мотиви." Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Това, което виждаме е и отпадането на втория печат. Това по технически причини ли сте го предложили или искате да върнете купуването на гласове." Александър Рашев, ИТН: "Самата бюлетина попада в едно пространство за съхранение и няма как избирателната комисия да проверява отрязък или да слага втори печат, защото самата бюлетина попада там." Стою Стоев, ПП-ДБ: "Ние не знаем какво гласуваме, къде ще е този скенер - не пише, къде ще е кутията - не пише , каква технология ще бъде този скенер - ще се прегъва ли, как се отбелязва, как ще изглежда бюлетината." Александър Рашев, ИТН: "Когато се обсъждат изискванията за оптичните устройства, ще видите, че те са по-детайлизирани." Златан Златанов, "Възраждане": "Какво правим в случай, че липсва електрическо снабдяване, с какво ще работят тези оптични машини."

В крайна сметка депутатите обсъдиха текстове, в който е предвидено тези кутии, в които ще попадат бюлетините да бъдат пломбирани и да не се отварят от секционните избирателни комисии, а така да отиват направо в районните избирателни комисии, за да е сигурно, че никой не бърка и не пипа в тях. Обсъдиха също и текстове, с които се създава специална избирателна комисия за гласуващите в чужбина.

