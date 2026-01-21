По-меко време, но с валежи и поледици

През следващите дни в България се очаква постепенно затопляне, но времето ще остане променливо с валежи от дъжд и сняг.

В началото ще вали главно в източните райони. С повишаването на температурите снегът на много места ще преминава в дъжд, а сутрин и вечер има условия за поледици.

В петък и събота в Югозападна България ще има повече слънце, докато в останалата част от страната ще е по-често облачно, на места с мъгли.

В неделя се очаква нова вълна от валежи – първо дъжд, а по високите места и в планините отново сняг.

Времето ще е по-меко от последните дни, но ще изисква внимание заради мокрите и хлъзгави пътища.