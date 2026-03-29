Победа дели Яник Синер от "Слънчев дубъл"

Италианецът ще срещне на финала в Маями Иржи Лехечка.

Снимка: БТА
Яник Синер е само на една победа от нов впечатляващ успех на турнира в Маями, където в неделя ще се изправи срещу намиращия се в отлична форма Иржи Лехечка във финала.

Вторият в световната ранглиста има шанс да стане едва осмият тенисист в историята, постигнал т.нар. „Слънчев дубъл“ – титли в Индиън Уелс и Маями в един сезон, и първият след Роджър Федерер през 2017 година. За да го постигне, италианецът ще трябва да се справи с мощната игра на чеха, който впечатлява със силни удари и изключително стабилен сервис по пътя към първия си финал от сериите Мастърс 1000.

След изненадващото отпадане на световния №1 Карлос Алкарас още в третия кръг, схемата се отвори значително, а Лехечка се възползва максимално. Той достигна до най-големия финал в кариерата си, без да допусне пробив в подаването си в пет поредни мача, като сред най-значимите му успехи бе победата над №7 в света Тейлър Фриц.

За да се противопостави на Синер, Лехечка ще трябва да запази същата агресия, дори и да я надгради. Способността му да играе бързо и да доминира кратките разигравания бе ясно видима при убедителния успех с 6:2, 6:2 над Артур Фис на полуфиналите. Срещу един от най-силните атакуващи играчи в тура обаче задачата му ще бъде още по-трудна.

Синер от своя страна демонстрира изключителна стабилност, като е спечелил последните си 32 сета на ниво Мастърс 1000. След категоричната победа над Франсис Тиафо на четвъртфиналите, той затвърди доминацията си и срещу Александър Зверев, записвайки седми пореден успех срещу германеца.

„Основната ми цел беше да дойда тук и да покажа добър тенис. Да съм отново на финал тук означава изключително много за мен“, коментира Синер.

Силното му представяне в Маями оказва натиск върху Алкарас в битката за №1 в света. Италианецът изостава с 1540 точки, но при титла може да съкрати дистанцията до 1190. Още повече, че няма точки за защита до турнира в Рим и влиза с инерция в сезона на клей.

Лехечка пък се изкачва до рекордното за него 14-о място в ранглистата и ще се стреми към още едно силно представяне. Той изостава с 0:3 победи в директните двубои със Синер и все още няма спечелен сет срещу него, но настоящата му форма подсказва далеч по-оспорван сблъсък.

„Чувството е страхотно. Работя за това от началото на годината и още в подготовката. Вярвах в играта си и знаех, че моментът ще дойде“, заяви Лехечка след успеха над Фис.

Чехът ще се бори за трета титла в кариерата си, след триумфите в Аделаида (2024) и Бризбейн (2025), докато Синер преследва своята 26-а титла на ниво ATP, с която ще се изравни с големия си съперник Алкарас.

Финалът в Маями започва в 22:00 часа.

#тенис турнир в Маями 2026 #Иржи Лехечка #Яник Синер

