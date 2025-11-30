БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Победа за Алекс Грозданов в българското дерби с Аспарух Аспарухов в Полша

Грозданов изигра стабилен мач за Люблин и завърши с 8 точки, включително 4 блокади.

алекс грозданов люблин спечелиха дербито ястрежебски полската волейболна лига
Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка Люблин записаха трета поредна победа в Плуслигата, след като се наложиха с 3:0 като гости на Слепск Малов (Сувалки) в среща от деветия кръг. Мачът завърши при резултат 25:21, 25:18, 25:19, като в състава на домакините игра националът Аспарух Аспарухов.

Богданка Люблин заема третото място във временното класиране с 19 точки (6 победи, 3 загуби), докато Слепск остава последен с 4 точки (1 победа, 7 загуби).

В следващия кръг Люблин се изправя срещу Енерга Трефл (Гданск) на 3 декември от 18:30 ч., а Слепск гостува на гранда ЗАКСА (Кенджежин-Кожле) на 4 декември.

Алекс Грозданов изигра стабилен мач за Люблин и завърши с 8 точки, включително 4 блокади. Най-резултатни за шампионите бяха звездата Уилфредо Леон и Кевин Сасак с по 14 точки. За домакините Аспарухов приключи с 5 точки (2 блокади), а Бартош Филипяк се отчете с 16 точки и 2 аса.

