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Победа за България в последния мач на световното по бадминтон за смесени двойки

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Спорт
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Родните национали надделяха над Кипър.

силен български старт европейското бадминтон години
Снимка: БТА
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Тимът на България постигна победа в последния си мач на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет.

Националите, които по-рано днес отстъпиха пред Филипините с 0:2, във втория си двубой за деня надделяха над Кипър с 2:0.

На шампионата България постигна баланс три победи и три поражения.

Отборът е в състав Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова с треньори Иван Русев и Илиян Кръстев.

В понеделник в Кайро стартира индивидуалното Световно първенство за юноши и девойки до 19 години.

#световно първенство по бадминтон за юноши и девойки в Кайро 2026

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