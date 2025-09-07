Почетоха паметта на бившия волейболист Венцислав Тодоров с мемориален турнир в село Чупрене

Мемориалният турнир в памет на бившия волейболист на ЦСКА и националния отбор Венцислав Тодоров се проведе в село Чупрене, област Видин. Събитието събра приятели, близки и съотборници на Тодоров, както и редица значими фигури от българския волейбол.

Организатор на турнира е неговата дъщеря Теодора Тодорова, която по своя инициатива и с лична покана привлече за участие известни имена от волейболната общност. Сред тях бяха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, координаторът на националните отбори Николай Иванов, членовете на Управителния съвет на БФВ Борислав Кьосев и Димо Тонев, треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов, мениджърът на тима Людмил Найденов и Петър Узунов.

Освен символичния мач между ветераните, в програмата на турнира бяха включени и двубои между млади волейболни таланти от школите на Монтана и Берковица. Те премериха сили един срещу друг, демонстрирайки както спортен дух, така и потенциал за бъдещо развитие на волейбола в региона.

Кметът на община Чупрене Мария Тодорова обяви по време на събитието, че с решение на Общинския съвет Венцислав Тодоров е удостоен със званието почетен гражданин на община Чупрене. В негова чест спортната площадка в местното училище ще носи неговото име.

В хода на събитието близки и съотборници на Тодоров споделиха спомени за съвместната си работа с него както на терена, така и извън него. Найден Найденов си припомни редица моменти, изпълнени с емоция и човешка близост. Димо Тонев описа Тодоров като "истински мъж и човек, на когото можеш да разчиташ в най-трудните моменти".

В знак на подкрепа към местната общност и развитие на спорта сред децата, Българската федерация по волейбол дари професионална волейболна мрежа, която ще бъде поставена на новоименуваното игрище. Идеята е волейболната традиция в Чупрене не само да бъде съхранена, но и да бъде развивана чрез нови инициативи и спортни събития.

Кметът Тодорова подчерта, че този мемориален турнир е само началото. Намерението на общината е той да се превърне в ежегодна проява, а в бъдеще - и в международен турнир, който да носи името на Венцислав Тодоров и да продължи да вдъхновява младите да спортуват.