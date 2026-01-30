Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"

Холивудската легенда Катрин О’Хара, позната с ролите си в "Шитс Крийк", "Сам вкъщи" и като гласа на Сали в "Кошмарът преди Коледа", е починала на 71-годишна възраст.

Представител на актрисата потвърди смъртта ѝ пред списание "Ролинг Стоун", като съобщи, че тя е починала в дома си в Лос Анджелис след кратко заболяване, чието естество не се разкрива.

Родена в Торонто, О’Хара започва кариерата си като скеч актриса в трупата "Секънд Сити", преди да стане звезда в комедийното предаване "SCTV" редом с Джон Кенди, Харолд Рамис, Дейв Томас и Юджийн Леви. По-късно отново си партнира с Леви в високо оценявания ситком на Канадската обществена телевизия CBC "Шитс Крийк".

Кариерата ѝ се отличава с изключителна устойчивост. За разлика от много холивудски звезди, които пробиват рано, изчезват от светлината на прожекторите и по-късно правят завръщане, О’Хара остава постоянно присъствие в едни от най-обичаните комедии в продължение на шест десетилетия.

Тя често работи с режисьора Кристофър Гест, участвайки в неговите псевдодокументални филми "В очакване на Гъфман" (1996), "Най-доброто на изложението" (2000), "Могъщ вятър" (2003) и "За ваше разглеждане" (2006).

О’Хара изиграва и Кейт Макалистър - майката на Кевин, героя на Маколи Кълкин - в първите два филма "Сам вкъщи". Тя се появява както в оригиналния "Бийтълджус" от 1988 г., така и в продължението му от 2024 г.