БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
Чете се за: 03:35 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Запази
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
Слушай новината

Холивудската легенда Катрин О’Хара, позната с ролите си в "Шитс Крийк", "Сам вкъщи" и като гласа на Сали в "Кошмарът преди Коледа", е починала на 71-годишна възраст.

Представител на актрисата потвърди смъртта ѝ пред списание "Ролинг Стоун", като съобщи, че тя е починала в дома си в Лос Анджелис след кратко заболяване, чието естество не се разкрива.

Родена в Торонто, О’Хара започва кариерата си като скеч актриса в трупата "Секънд Сити", преди да стане звезда в комедийното предаване "SCTV" редом с Джон Кенди, Харолд Рамис, Дейв Томас и Юджийн Леви. По-късно отново си партнира с Леви в високо оценявания ситком на Канадската обществена телевизия CBC "Шитс Крийк".

Кариерата ѝ се отличава с изключителна устойчивост. За разлика от много холивудски звезди, които пробиват рано, изчезват от светлината на прожекторите и по-късно правят завръщане, О’Хара остава постоянно присъствие в едни от най-обичаните комедии в продължение на шест десетилетия.

Тя често работи с режисьора Кристофър Гест, участвайки в неговите псевдодокументални филми "В очакване на Гъфман" (1996), "Най-доброто на изложението" (2000), "Могъщ вятър" (2003) и "За ваше разглеждане" (2006).

О’Хара изиграва и Кейт Макалистър - майката на Кевин, героя на Маколи Кълкин - в първите два филма "Сам вкъщи". Тя се появява както в оригиналния "Бийтълджус" от 1988 г., така и в продължението му от 2024 г.

#майката на Кевин #Катрин О'Хара #"Сам вкъщи"

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
1
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
3
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
4
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
5
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
6
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
5
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Любопитно

НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време
НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
Обявиха членовете на журито на "Берлинале" Обявиха членовете на журито на "Берлинале"
Чете се за: 03:30 мин.
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена
Чете се за: 00:42 мин.
Филм за Мелания Тръмп тръгва по кината Филм за Мелания Тръмп тръгва по кината
Чете се за: 01:15 мин.
Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок 15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ