Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Обявиха членовете на журито на "Берлинале"

Чете се за: 03:15 мин.
берлинале представи журито избере носителите наградите bdquoзлатна мечкаldquo bdquoсребърна мечкаldquo
"Берлинале" обяви членовете на международното жури, които ще изберат носителите на наградите "Златна мечка" и "Сребърна мечка" на тазгодишния фестивал, който ще се проведе през февруари.

Режисьорът, сценаристът и фотографът Вим Вендерс беше обявен миналата година за председател на журито. Към него ще се присъединят непалският режисьор и продуцент Мин Бахадур Бхам, южнокорейската актриса Бе Дуна, индийският режисьор, продуцент и архивист Шивендра Сингх Дунгарпур, американският режисьор, сценарист и продуцент Рейналдо Маркъс Грийн, японската режисьорка, сценаристка и продуцентка Хикари и полската продуцентка Ева Пушчинска.

Вторият игрален филм на непалския режисьор Бхам, "Шамбала", е първата непалска продукция, която се състезава за "Златна мечка" на "Берлинале 2024", а по-късно спечели наградата за културно многообразие на Азиатско-Тихоокеанските филмови награди. "Шамбала" се съревноваваше и на "Оскар"-ите в категорията за най-добър международен филм.

Южнокорейската актриса Бе Дуна е работила с режисьори като Пон Джун-хо, Пак Чан-ук, Хирокадзу Корееда. Сред международните й участия са във филмите "Облакът Атлас" и "Пътят на Юпитер".

Режисьорът, продуцентът и архивистът Шивендра Сингх Дунгарпур основава продуцентската компания Dungarpur Films през 2001 г. и е директор на филмовия фестивал MAMI Mumbai Film Festival.

Дебютният игрален филм на Рейналдо Маркъс Грийн, Monsters And Men, печели специалната награда на журито на кинофестивала "Сънданс". Биографичната му спортна драма "Методът Уилямс" с Уил Смит в главната роля получи шест номинации за "Оскар".

Дебютният игрален филм на Хикари, "37 секунди", имаше световна премиера на 69-ото издание на "Берлинале", където спечели наградата на публиката в секцията "Панорама". Наскоро тя режисира втория си филм, "Семейство под наем" (Rental Family), с участието на Брендън Фрейзър, който имаше премиера в Торонто.

Ева Пушчинска е продуцирала филми като отличения с "Оскар" "Ида" и "Студена война" на Павел Павликовски. През 2012 г. тя основава компанията Extreme Emotions, продуцирайки филми на режисьори като Агнешка Смочинска и Мариуш Вилчински.

76-ото издание на "Берлинале" ще се проведе между 12 и 22 февруари.

Филмът "Нина Роза" с българско участие e включен в конкурсната програма на фестивала. И още - два филма с българско участие ще имат световна премиера на "Берлинале" - "Лъст" и детският "Атлас на Вселената".

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

