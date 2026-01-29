Обявиха членовете на журито на "Берлинале"

"Берлинале" обяви членовете на международното жури, които ще изберат носителите на наградите "Златна мечка" и "Сребърна мечка" на тазгодишния фестивал, който ще се проведе през февруари.

Режисьорът, сценаристът и фотографът Вим Вендерс беше обявен миналата година за председател на журито. Към него ще се присъединят непалският режисьор и продуцент Мин Бахадур Бхам, южнокорейската актриса Бе Дуна, индийският режисьор, продуцент и архивист Шивендра Сингх Дунгарпур, американският режисьор, сценарист и продуцент Рейналдо Маркъс Грийн, японската режисьорка, сценаристка и продуцентка Хикари и полската продуцентка Ева Пушчинска.

Вторият игрален филм на непалския режисьор Бхам, "Шамбала", е първата непалска продукция, която се състезава за "Златна мечка" на "Берлинале 2024", а по-късно спечели наградата за културно многообразие на Азиатско-Тихоокеанските филмови награди. "Шамбала" се съревноваваше и на "Оскар"-ите в категорията за най-добър международен филм.

Южнокорейската актриса Бе Дуна е работила с режисьори като Пон Джун-хо, Пак Чан-ук, Хирокадзу Корееда. Сред международните й участия са във филмите "Облакът Атлас" и "Пътят на Юпитер".

Режисьорът, продуцентът и архивистът Шивендра Сингх Дунгарпур основава продуцентската компания Dungarpur Films през 2001 г. и е директор на филмовия фестивал MAMI Mumbai Film Festival.

Дебютният игрален филм на Рейналдо Маркъс Грийн, Monsters And Men, печели специалната награда на журито на кинофестивала "Сънданс". Биографичната му спортна драма "Методът Уилямс" с Уил Смит в главната роля получи шест номинации за "Оскар".

Дебютният игрален филм на Хикари, "37 секунди", имаше световна премиера на 69-ото издание на "Берлинале", където спечели наградата на публиката в секцията "Панорама". Наскоро тя режисира втория си филм, "Семейство под наем" (Rental Family), с участието на Брендън Фрейзър, който имаше премиера в Торонто.

Ева Пушчинска е продуцирала филми като отличения с "Оскар" "Ида" и "Студена война" на Павел Павликовски. През 2012 г. тя основава компанията Extreme Emotions, продуцирайки филми на режисьори като Агнешка Смочинска и Мариуш Вилчински.

76-ото издание на "Берлинале" ще се проведе между 12 и 22 февруари.

Филмът "Нина Роза" с българско участие e включен в конкурсната програма на фестивала. И още - два филма с българско участие ще имат световна премиера на "Берлинале" - "Лъст" и детският "Атлас на Вселената".