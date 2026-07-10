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Почина авиаторката Уоли Фънк, летяла в Космоса на 82 години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Американката Уоли Фънк, пионер в авиацията и най-възрастната жена, излетяла в Космоса, почина на 87-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Смъртта ѝ е настъпила в сряда, 8 юли, в дом за възрастни хора в Грейпвайн, предградие на Далас и Форт Уърт, щата Тексас, съобщи Даф О'Дел, която се е грижела за Фънк. Тя разказа, че авиаторката е претърпяла няколко падания наскоро и е имала инфекция на крака, отбелязва АП.

Уоли Фънк е една от 13-те жени-пилоти, които преминават през същите тестове като изцяло мъжкия екип от астронавти на НАСА в началото на 60-те години, но въпреки това не успяват да полетят в Космоса с американската агенция. През 2021 г. тя получи своя шанс от компанията "Блу ориджин" на основателя на "Амазон" Джеф Безос, припомня Асошиейтед прес. По това време 82-годишната Фънк е най-възрастният човек, летял в Космоса, макар че рекордът по-късно беше подобрен от актьора от "Стар Трек" Уилям Шатнър и Ед Дуайт - първият чернокож кандидат за астронавт в САЩ. И двамата бяха на по 90 години.

Безос избра Фънк за "почетен гост", който заедно с него и още двама души направиха кратък полет от Западен Тексас през 2021 г. В публикация в социалната мрежа Екс от компанията "Блу ориджин" казаха, че Фънк е "пионер във всеки смисъл на думата".

Даф О'Дел каза, че Уоли Фънк е била "най-оптимистичният човек", когото някога е срещала.

Фънк е първата жена инспектор във Федералното управление за гражданска авиация на САЩ според кратка биография, публикувана от властите в град Грейпвайн, цитирана от АП.

През 60-те години на миналия век тя и други жени-пилоти преминават обучение за астронавти в рамките на програмата "Меркурий 13", но не им беше позволено да станат астронавти.

"Уоли Фънк никога не престана да вярва, че един ден ще достигне Космоса. Нейната страст към полетите, упоритост и любовта ѝ към изследванията ще продължат да вдъхновяват поколения американци. Бог да те пази, Уоли", написа в четвъртък в Екс ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман, цитиран от АП.

#авиаторка #Космос

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