Почина авиаторката Уоли Фънк, летяла в Космоса на 82 години

Американката Уоли Фънк, пионер в авиацията и най-възрастната жена, излетяла в Космоса, почина на 87-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Смъртта ѝ е настъпила в сряда, 8 юли, в дом за възрастни хора в Грейпвайн, предградие на Далас и Форт Уърт, щата Тексас, съобщи Даф О'Дел, която се е грижела за Фънк. Тя разказа, че авиаторката е претърпяла няколко падания наскоро и е имала инфекция на крака, отбелязва АП.

Уоли Фънк е една от 13-те жени-пилоти, които преминават през същите тестове като изцяло мъжкия екип от астронавти на НАСА в началото на 60-те години, но въпреки това не успяват да полетят в Космоса с американската агенция. През 2021 г. тя получи своя шанс от компанията "Блу ориджин" на основателя на "Амазон" Джеф Безос, припомня Асошиейтед прес. По това време 82-годишната Фънк е най-възрастният човек, летял в Космоса, макар че рекордът по-късно беше подобрен от актьора от "Стар Трек" Уилям Шатнър и Ед Дуайт - първият чернокож кандидат за астронавт в САЩ. И двамата бяха на по 90 години.

Безос избра Фънк за "почетен гост", който заедно с него и още двама души направиха кратък полет от Западен Тексас през 2021 г. В публикация в социалната мрежа Екс от компанията "Блу ориджин" казаха, че Фънк е "пионер във всеки смисъл на думата".

Даф О'Дел каза, че Уоли Фънк е била "най-оптимистичният човек", когото някога е срещала.

Фънк е първата жена инспектор във Федералното управление за гражданска авиация на САЩ според кратка биография, публикувана от властите в град Грейпвайн, цитирана от АП.

През 60-те години на миналия век тя и други жени-пилоти преминават обучение за астронавти в рамките на програмата "Меркурий 13", но не им беше позволено да станат астронавти.