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Почина бившият президент на Челси Кен Бейтс

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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От лондонския клуб изразиха искрените си съболезнования към съпругата му Сюзан, цялото му семейство и близките му.

Кен Бейтс
Снимка: x.com/ChelseaFC
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Футболният клуб Челси съобщи тъжната новина за кончината на бившия си председател Кен Бейтс.

От лондонския клуб изразиха искрените си съболезнования към съпругата му Сюзан, цялото му семейство и близките му.

„Решителността на Кен да се бори за Челси в трудните времена и стремежът му да изведе клуба до трофеи никога няма да бъдат забравени“, се казва в официалното съобщение на „сините“.

Бейтс е една от най-значимите фигури в съвременната история на клуба, като ръководи Челси в продължение на близо четвърт век и играе ключова роля за стабилизирането и развитието му в период на сериозни финансови и организационни предизвикателства.

„Почивай в мир, Кен“, написаха още от Челси в посланието си.

#Кен Бейтс #ФК Челси

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