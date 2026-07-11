Почина бившият президент на Челси Кен Бейтс

Футболният клуб Челси съобщи тъжната новина за кончината на бившия си председател Кен Бейтс.

От лондонския клуб изразиха искрените си съболезнования към съпругата му Сюзан, цялото му семейство и близките му.

„Решителността на Кен да се бори за Челси в трудните времена и стремежът му да изведе клуба до трофеи никога няма да бъдат забравени“, се казва в официалното съобщение на „сините“.

Бейтс е една от най-значимите фигури в съвременната история на клуба, като ръководи Челси в продължение на близо четвърт век и играе ключова роля за стабилизирането и развитието му в период на сериозни финансови и организационни предизвикателства.