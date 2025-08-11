Поглед в и за бъдещето – иноваторът WTA

В съвременното и забързано ежедневие съчетаването на успешна професионална кариера и семейство е също толкова лесно колкото да жонглираш с няколко топки върху сал в бурни води. Без да си жонгльор. Когато обаче си жена професионален спортист, достигнал до определено ниво на развитието си, фокусирането върху личния живот често е още по-сложно.

И за да подкрепим думите с факти, тук е мястото да припомним историята на една от може би най-успешните американски лекоатлетки Алисън Филикс.

Отличията и постиженията й са близо до недостижими. Първата американка, печелила някога седем олимпийски медала в този спорт. Трикратна световна шампионка. Филикс обаче е забележителна поради една друга своя голяма победа. През 2018 г., когато забременява договорът й с голяма спортна компания, на която тя е лице, е намален със 70% поради факта, че е извън пистата. Филикс обаче не се примирява със ситуацията и освен, че дава гласност на посегателството върху правото и да стане майка, осветлява всички подобни проблеми, които професионалните спортистки срещат в нейната ситуация. А тя съгласете се далеч не е необичайна. Млада жена, срещнала любовта, иска семейство.

Разбира се Филикс се отказва от договора си с въпросната компания и създава собствена марка обувки, с които се състезава на Олимпийските игри в Токио под слогана „Знам си мястото“. След огласяването на скандалния случай, компанията позволила си подобно дискриминационно отношение, очаквано се покайва и към днешна дата е далеч по-толерантно по темата.

Примерът с Алисън Филикс е свързан по-скоро с безобиден проблем на фона на нещо прекрасно, през което всяка една жена има правото да премине. Не при всички дами обаче забременяването е нещо, което се случва с лекота. Понякога са нужни години на усилия, лечение и лишения, за сбъдването на тази съкровенна цел. Неща, които несъмнено могат да се отразят не само на психическото състояние на всяка жена, но и да имат физически проявления. Нещо, което както се сещате коства още повече на професионалните спортистки.

Тъкмо за това са помислили от WTA. Асоциацията на дамите прие любопитно решение, свързано с правото на всяка жена да стане майка, независимо от обстоятелствата и предизвикателствата, пред които е изправена в личен и здравословен план.

Защитеният ранкинг е нещо, което съществува отдавна, но в контекста на запазването на фертилността, включващо замразяване на яйцеклетки и ембриони, е нововъведение. Целта е ясна – да направи по-лесно съчетаването на професионална кариера в спорта със семейство. Мярка, която е радушно приветствана и от самите състезателки, които в името на спорта често отлагат момента, в който да станат майки.

Интересното е, че WTA предвижда платен отпуск по майчинство за тенисистките, както и финансова подкрепа при преминаването през тези скъпоструващи процедури. Нововъведението ще обхваща тенисистките от ТОП 750 в световната ранглиста.