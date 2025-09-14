Погледите са насочени към Тара Дейвис-Уудхол в битката за световното злато в скока на дължина

Американката Тара Дейвис-Уудхол пристига в Токио като явния фаворит в скока на дължина. Олимпийската шампионка през 2024 г. и сребърна медалистка от световното първенство в Будапеща през 2023 г. се състезава пестеливо тази година, но се подобрява с всяко състезание, като завършва с водещия си в света резултат от 7,12 м, с който печели титлата на САЩ.

Всъщност Дейвис-Уудхол не е губила състезание по скок на дължина от световното първенство през 2023 г., което беше спечелено от Ивана Шпанович. Сръбкинята няма да защитава титлата си и ще се състезава само в тройния скок в Токио, но Дейвис-Уудхол все още ще се изправи пред силна конкуренция, докато се стреми да добави световната титла на открито към златната световна титла на закрито и олимпийската корона, които спечели миналата година.

Както беше на миналогодишните олимпийски игри, двукратната световна шампионка от Германия Малайка Михамбо завърши втора след Дейвис-Уудхол на Префонтен Класик, 7,07 м срещу 7,01 м.

Две други жени са скачали над седем метра тази година: италианката Лариса Япичино и французойката Хилари Кпача.

Япичино спечели европейско злато в зала през март, след което в края на май постигна най-доброто си постижение в живота си от 7,06 м. Съвсем наскоро тя спечели финала на Диамантената лига с 6,93 м. Кпача, от друга страна, скочи личен рекорд от 7,02 м в началото на май и постигна класиране в челната тройка на срещите на Диамантената лига в Лондон, Силезия и Цюрих.

Клеър Брайънт поднесе една от най-големите изненади на световното първенство в зала, като спечели златото с личен рекорд от 6,96 м. Оттогава тя подкрепи това с постоянно силни резултати през целия сезон на открито, включително 6,97 м, леко подпомогнати от вятъра, на първенството на САЩ.

Аник Калин, известна преди като седмобоец, се радва на успех в скока на дължина през последните години. По-рано тази година тя спечели европейско сребро на закрито с швейцарски рекорд от 6,90 м, а две седмици по-късно последва и световната титла на закрито.

Други спортисти, които заслужават внимание, са румънската бронзова медалистка от световната титла през 2023 г. Алина Ротару-Котман, европейската бронзова медалистка Агате де Соуза, нигерийската тийнейджърка Престина Очоногор, която достигна до олимпийския финал миналата година, и японската рекордьорка Сумире Хата.

