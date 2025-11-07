БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 04:55 мин.
Чете се за: 04:55 мин.
Чете се за: 02:17 мин.
Чете се за: 02:17 мин.
Чете се за: 01:40 мин.
Чете се за: 01:40 мин.
Чете се за: 02:07 мин.
Чете се за: 02:07 мин.
Чете се за: 03:22 мин.
Чете се за: 03:22 мин.

Пол Позишън за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Спорт
Лидерът в генералното класиране изпревари Андра Кими Антонели и Оскар Пиастри.

Пол Позишън за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло
Ландо Норис спечели полпозишън за спринта от Гран при на Сао Пауло във Формула 1. Пилотът на Макларън зае първо място в квалификацията за спринта с най-бърза обиколка от 1 минута и 09,243 секунди на пистата "Интерлагос".

Андреа Кими Антонели от Мерцедес се нареди на второ място. Оскар Пиастри, който е съотборник на Норис и негов съотборник за титлата, завърши на третата позиция.

В челната шестица са още Джордж Ръсел (Мерцедес), Фернандо Алонсо (Астън Мартин) и Макс Ферстапен (Ред Бул).

Спринтовата надпревара ще се проведе в събота, 8 ноември. Норис е с точка пред Пиастри в генералното класиране, като предстоят четири основни състезания и два спринта, включително събота. Спринтовото състезание на 100 км дава осем точки за победителя, като в точките влизат първите осем.

