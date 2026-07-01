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Полицаи спасиха 14-годишно момче от водите на река Марица край Огняново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
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Полицаи спасиха 14-годишно момче от водите на река Марица край Огняново
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Полицаи от Районното управление в Пазарджик спасиха 14-годишно момче, попаднало в опасна ситуация във водите на река Марица край село Огняново.

Сигнал за инцидента е подаден днес около 14.00 ч. в дежурната част на РУ - Пазарджик. След получаването му оперативният дежурен незабавно насочил към мястото автопатрул, както и полицейски инспектори, обслужващи района.

При пристигането си униформените установили, че две деца са влезли да плуват в реката. Едното от тях е било повлечено от силно течение към по-дълбока част на коритото и е успяло да се задържи за основите на бетонен мост, свързващ селото и местната зеленчукова борса.

Другото момче е излязло на брега и е подало сигнал на телефон 112.

Без да се колебае, в реката е влязъл младши експерт Трифон Трифонов, който познава добре участъка на реката. Той бързо достигнал до детето и го извадил на безопасно място.

Установено е, че спасеното момче е на 14 години и е от село Огняново.

От полицията отново напомнят, че къпането в реки и язовири е забранено и крие сериозен риск за живота и здравето.

# река Марица #спасено дете

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