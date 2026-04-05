Полицаи в Разград разкриха бракониери за часове

полицаи разград разкриха бракониери часове
Снимка: ОДМВР-Разград
Полицейски служители в Разград разкриха за часове извършители на бракониерски лов. Сигнал, че в обработваема нива в землището на село Костанденец са забелязани кръвни следи и отпечатъци от гуми на високопроходим автомобил, е получен в Районното управление на МВР в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На място е изпратена оперативно-следствена група за оглед. При разследването са събрани данни, които са довели до установяването на двама мъже от Разград - на 48 и 39 години, като извършители.

При претърсване на имот в град Цар Калоян, стопанисван от по-възрастния мъж, са намерени две глави и месо от дивеч, карабина „Benelli“ с монтирани супресор и термооптика, 20 патрона калибър 30-06, 12 патрона калибър 22, радиостанция и челник за нощно виждане. Установен е и високопроходимият „Сузуки Гранд Витара“, използван при лова, който е собственост на по-младия от мъжете, допълниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

#бракониери #Разград #МВР

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Четирима са задържани при мащабна полицейска акция срещу купения вот в Сливенска област
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
