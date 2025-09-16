Полицията в Бургас намери над 500 таблетки амфетамин в такси

Полицията в Бургас намери над 500 таблетки наркотици в таксиметров автомобил. Вчера малко след 4:00 часа сутринта на ул. “Индустриална” униформените спрели за проверка такси, управлявано от 52-годишен мъж от Бургас.

В автомобила се придвижвал и 19-годишен младеж от кв. “Победа”. В купето на колата е намерена и иззета торбичка с бяло-сини и бели таблетки, които били 561 на брой.

При направения полеви наркотест те реагирали на амфетамин. Пътникът в таксито заявил, че таблетките не са негови. Работата по случая продължава.