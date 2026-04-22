Полицията в Разград е задържала фенове на ЦСКА след скандал с привърженици на Лудогорец

Задържаха фенове на ЦСКА след скандал с привърженици на ПФК Лудогорец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

След инцидента мъжете от град Тетевен са отведени в Районното управление в Разград. Около 18.15 часа снощи пред търговски обект на бул. „Княз Борис“ тримата предизвикват скандал с двама мъже, привърженици на „Лудогорец“. Единият от гостите, на 27 години, нанася удар със стъклена бутилка, която се счупва в главата на 36-годишен разградчанин. Пострадалият е откаран в разградската болница с порезни рани. По-късно, след оказана медицинска помощ, е освободен без данни за фрактури.

Двама от феновете на ЦСКА - извършителят и 34-годишният му брат, са задържани за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство, посочват от ОД на МВР в Разград.

Строгата организация и предприетите мерки за охрана от полицията предотвратиха по-сериозни нарушения и инциденти при провеждане на вчерашния футболен мач между ПФК Лудогорец и ПФК ЦСКА в Разград. При извършените щателни проверки преди началото на срещата не бе допуснато внасянето на факли и други забранени от закона вещи в сектора за гости.

Бърза полицейска намеса се наложи при възникнало напрежение между фенове на ЦСКА в явно нетрезво и неадекватно състояние, които не бяха допуснати на стадиона и останаха извън полицейските заграждения.

В сериозните мерки за охрана се включиха Специални полицейски сили, Жандармерия и служители от съседни дирекции, допълват от полицията в Разград.