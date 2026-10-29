Полицията във Видин откри откраднати предмети, ценни за историческата памет на града

Двама 45-годишни мъже са задържани за кражбата на историческите метални табели, обозначаващи нивото на водата при катастрофалното наводнение във Видин през март 1942 г.

Табелите са открити на 28 октомври след оперативна работа на криминалистите. Те били монтирани на фасадата на Регионалния исторически музей и пред СУ „Цар Симеон Велики“. Откраднатите предмети са иззети от дома на единия от задържаните. Единият мъж е криминално проявен.

По случаите са образувани предварителни проверки по чл. 195, ал.1 от Наказателния кодекс. Материалите по преписките ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Снимки: МВР